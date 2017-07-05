Внедрение скриптов продаж

1. Заменить “Зарегистрирован” в инфе об авторе слева от поста на крайний онлайн с относительным временем (и указанием “сейчас”, если онлайн, переменная S_ONLINE в помощь) 2. Отправка сообщений в тему по Ctrl+Enter (сейчас они отправляются, но ...
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