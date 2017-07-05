Немного работы по phpBB 3.2 (php\css\мб js для сообщений)

1. Заменить “Зарегистрирован” в инфе об авторе слева от поста на крайний онлайн с относительным временем (и указанием “сейчас”, если онлайн, переменная S_ONLINE в помощь)

2. Отправка сообщений в тему по Ctrl+Enter (сейчас они отправляются, но дублируются или вообще умножаются на 4, на странице есть ещё одна форма с отправкой по этому сочетанию — поле в чате. Чат — mChat, отправка сообщений — quickReply под 3.2).

3. Информация о группе пользователя в инфе об авторе слева от поста.

4. Сделать одинаковую высоту кнопок (как это выглядит сейчас)

Есть и другие задания (приблизительно такого же уровня), но не знаю, хватит ли мне денег, так что публикую лишь самое критичное.