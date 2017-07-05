Настройка RSS-ленты для Укрнет

Необходимо написать авторег пассажирских аккаунтов в системе. Т.е. надо будет подклчить автоподстановку почты (такие уже есть) , и подклчить к авторегу систему с получением смс для активации (например onlinesim , getsms, smsactivate) Результатом работы авторега должны быть 1. ...