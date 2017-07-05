Необходимо сделать блог на WordPress

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Здравствуйте уважаемые разработчики.
Есть хостинг и домен. Нужен блог. У меня на примете есть один классный движок под него - http://blogengine.ru/Необходимо просто взять и перенести его на хостингХочется, чтобы было точно так же как здесь - lowkee.com, только в шапке были разделы этого блога.
В принципе, в этом макете я набросал то, что мне нужно -https://www.dropbox.com/s/svzvuqhhx0o0b88/1.jpg?dl=0https://www.dropbox.com/s/kkg66t2zj0m36g7/2.png?dl=0
Если у вас есть варианты получше - я их внимательно рассмотрю.Оставляйте ваши заявки с предложениями и ценники на работу.Спасибо!
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