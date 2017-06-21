Контент для сайта (рерайт, копирайт), тематика - ПЕРЕВОД

Добрый день.

Для нового сайта бюро переводов необходимо наполнение страниц по темам:

1) Технический перевод / перевод технических документов;

2) Юридический перевод;

3) Медицинский перевод.

ВАЖНО! Не хотелось бы в тексте воды, вроде: "Медицинский перевод очень востребован... и очень важен, потому что... мы молодая динамично развивающаяся компания оказываем профессиональные услуги по переводу медицинских документов..." . Хотелось бы, чтобы к написанию контента подошли интересно и нетривиально.

Что обязательно должно быть в статье:

1) Пояснение, что представляет собой данный перевод, какие документы относятся к техническим/юридическим/медицинским;

2) Пояснение, что входит в стоимость услуги по техническому/юридическому/медицинскому переводу;

3) Несколько слов о клиентоориентированности и готовности выполнить заказ в срочном порядке.

Какой-никакой пример подобной статьи прикрепил к заданию.

Подробнее обсудим с исполнителем.