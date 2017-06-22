Нужна статья

в блог о продажах исчерпывающий материал про выпуск бизнес-книг - зачем это надо? - что это дает? - какой алгоритм выпуска поэтапно - какие-то доказательства эффективности - комментарии, например, людей, которые уже выпустили такие книги и ощутили эффективность на ...