Постинг на форумы, сайты, блоги. 500 шт.

КопирайтингЗакрыт10 заявок254 просмотра
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Необходимо находить площадки (в основном финансовой или бизнес тематики, хотя не строго) и оставлять "увелирные" комментарии с ссылками на сайт.

Это может быть ответ на вопрос какого-то пользователя на форуме, просто заметка со ссылкой под статьей в каком-то блоге (где разрешены комментарии) и пр.

Цена каждого такого поста определяется индивидуально, в зависимости от качества площадки, качества текста и его адекватности. Адекватность в данном случае - это когда речь идет, например, про конфеты, то писать какие они горькие не нужно. Посты не должны быть удалены минимум недели две, но на начальном этапе работы будем сокращать эти сроки. 

Обший принцип работы: 

1. Я даю расширенное ТЗ, со сслыками, анкорами, аналогичными примерами выполнения.

2. Вы ищите площадки и осуществляете постинг.

3. Сделали партию - я их оцениваю и оплачиваю. Для начала можно остановится на 5-10 шутках за партию. Таким образом вы быстро поймете, что именно я от вас хочу (как правило, люди все равно на начальных этапах делают ошибки), а если качетво постинга будет высокое, то и ваша оплата повысится.

4. Отчет ведем в goolge docs. Вы указываете размещение поста, я указываю цену ее обоснование.

5. В дальнешем хотелось бы перейти на постоплату раз в неделю.

Пока потребность в 500 таких комментариях. За нормальные посты я готов платить в среднем по 80 рублей, но возможны как весомые надбавки за очень хорошее качество за каждый отдельный пост, так и вычеты за плохое. Главное - качество площадки + адекватность самого поста, количество символов почти не играет роли (если конечно этого не требует ситуация).  

7 лет назад
ibest
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
год назад
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