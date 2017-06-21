20+ небольших текстов о товарах интернет-магазина

КопирайтингЗакрыт10 заявок211 просмотров
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Нужен грамотный копирайтер для работы над проектом по написанию 20-30 небольших текстов.

Оплата 40р/1000 збп

7 лет назад
SmartText
Елена 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
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