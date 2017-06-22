Статья о предпринимательстве

С Мирой работаем уже на постоянной основе, чему я очень рада! Общительный, ответственный заказчик, который всегда выполняет обещания, оплачивает в срок и отвечает на все вопросы. Работать с ней - одно удовольствие. Заказы всегда интересные, есть место для "покреативить и внести свое". Рада, что мы сходимся во многих вопросах. Рекомендую!