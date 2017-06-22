Статья о предпринимательстве

$5
КопирайтингЗавершен2 заявки117 просмотров
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Написать статью на тему "20 советов начинающим предпринимателям от миллионеров". 5 тыс збп, $5.

5 ключей на каждую тысячу знаков, подобрать самостоятельно.

7 лет назад
m_kvyatkovskaya
Квятковская 
29 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
ga_leroy
Анна 
25 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
38 отзывов(-1)
7 лет назад
$5
2 дня
Очень нравятся статьи на тему бизнеса и маркетинга, написанные Анной. Видно, что человек интересуется и обращает внимание на каждую деталь которая может быть интересна читателю. Сотрудничаем не первый и не последний раз.
С Мирой работаем уже на постоянной основе, чему я очень рада! Общительный, ответственный заказчик, который всегда выполняет обещания, оплачивает в срок и отвечает на все вопросы. Работать с ней - одно удовольствие. Заказы всегда интересные, есть место для "покреативить и внести свое". Рада, что мы сходимся во многих вопросах. Рекомендую!