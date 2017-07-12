Текст по ТЗ

КопирайтингЗавершен4 заявки194 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к тексту:

- Уникальность мин. 75%

- Без ошибок

- Объем 3000-4500 знаков

- Наличие картинок

- Тематика строительство (заборы)

- Требуется 5-6 текстов

* Будет выбран исполнитель с наименьшей ценой.

* ТЗ с ключевыми словами отправлю в личном собщении.

6 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад
$6
7 дней
Все отлично. Рекомендую.
Спасибо за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Нужны тексты для цветочного интернет-магазина

    Нужно написать 3 текста для цветочного интернет-магазина. Темы : букеты к 1 сентября, оформление сцены живыми цветами, оформление дня рождения живыми цветами. Количество символов без пробелов 2000-2200 знаков. [b]Ключевые слова к каждой из тем:[/b] Ключевые слова: заказать оформление сцены ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Постинг на форумы, сайты, блоги. 500 шт.

    Необходимо находить площадки (в основном финансовой или бизнес тематики, хотя не строго) и оставлять "увелирные" комментарии с ссылками на сайт. Это может быть ответ на вопрос какого-то пользователя на форуме, просто заметка со ссылкой под ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Статья о предпринимательстве

    $5

    Написать статью на тему "20 советов начинающим предпринимателям от миллионеров". 5 тыс збп, $5. 5 ключей на каждую тысячу знаков, подобрать самостоятельно.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • 14 статей по 1500 б/п по тематике Строительство/Опалубка/Фанера

    Всем привет. [u]Задача:[/u] [list][*]Нужно написать 10 статей по 2000 знаков б/п (+/-500) по теме Строительство/Опалубка/Фанера[*]Статьи описание товара и услуг.[/list][u]Оплата:[/u] [list][*]Предлагайте[/list] [u]Срок:[/u] [list][*]Как всегда... "на вчера" :)[/list]

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужна статья

    тема: клички для маленьких собак , 4000 збп. обязательно наличие ключевых слов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужна статья

    тема: как поэтапно  нарисовать собаку. 4000 збп. обязательно наличие ключевых слов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужна статья

    тема: выкройка комбинезона для собаки. 4000 збп, обязательно наличие ключевых слов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужна статья

    тема: как уговорить купить родителей собаку, 4000 збп, обязательно наличие ключевых слов

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад