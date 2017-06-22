Нужен копирайтер на тему пластической хирургии груди

КопирайтингЗакрыт4 заявки261 просмотр
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Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера 

для написания статей о пластической хирургии груди, болезням и лечению груди и т.д.

В основном нужно будет писать статьи по темам болезни груди, коррекция груди, упражнения для груди, пластика груди и т.д.

Мед.образование обязательно.

Плачу 40-50 руб за 1000 знаков. В дальнейшем больше. Все зависит от того как будет

развиваться сайт, а это напрямую будет зависеть от качества ваших статей.

Своевременная оплата гарантируется.

6 лет назад
alexey_petrovich
Алексей 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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