alexey_petrovich

Нужен продающий текст для рекламирования и предложения услуг настройке контекстной рекламы Яндекс Директ и Гугл Эдвордс. После прочтения текста читатель (потенциальный заказчик) должен заитересоваться предложением. Данный тест будет использоваться для ...
- $3Продающие тексты7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $3
Нужен продающий текст для рекламирования и предложения услуг настройке контекстной рекламы Яндекс Директ и Гугл Эдвордс. После прочтения текста читатель (потенциальный заказчик) должен заитересоваться предложением. Данный тест будет использоваться для раздела блога "Об авторе", ...Продающие тексты1 исполнительЗакрыт8 лет назад
Ищу хорошего, ответственного и трудолюбивого копирайтера для написания статей о пластической хирургии груди, болезням и лечению груди и т.д. В основном нужно будет писать статьи по темам болезни груди, коррекция груди, упражнения для ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $7
нужны логотип и favicon для сайта объявлений. Стиль логотипа и favicona сделать по тематике и стилю сайта. Адрес сайта lapdo.ru.Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $20
Нужно семейное фото, состоящее из основного фото и дополнительных фотографий из семейной жизни. Готовлю жене подарок на годовщину. Фото предоставлю различные на выбор исполнителю заказа. Выполненный заказ будет напечатан на холсте. При выполнении заказа нужен ...Обработка фотографий1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $15
Нужен продающий баннер для сайта интернет магазина детской одежды. Баннер должен быть продающим, при взгляде на который посетитель хотел остаться на сайте. Размер баннеров 846×325 pxl. Сайт интернет магазина modnyafki.ru. Хочу поменять шаблон сайта на ...Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад