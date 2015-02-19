alexey_petrovich

Алексей alexey_petrovich

 
43 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Anik23
Алена 
37 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Нужно семейное фото, состоящее из основного фото и дополнительных фото
понравилось работать с Вами. В дальнейшем буду рада сотрудничеству.
Отличное выполнение заказа. Мне и думать ничего не нужно было. Все сделали за меня.
Ответный отзыв
093
49 лет
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Нужны логотип и favicon для сайта объявлений
Четкая постановка задачи,своевременная оплата, очень рекомендую и спасибо за выбор!
Вячеслав отличный и грамотный исполнитель. Заказ выполнен очень быстро.
Ответный отзыв
Morgunova
Марина 
34 года
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Нужно 2 продающих баннера (шапки) для сайта интернет магазина
Спасибо за конструктивное сотрудничество.
Все сделали отлично. Спасибо.
Ответный отзыв