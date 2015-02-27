Доброго времени суток!
Меня зовут Алена, я ретушер.
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Я предлагаю следующие услуги:
-ретушь фотографий
-эксклюзивная Digital art обработка
-поп арт лайт
-поп арт ( нарисованный вручную на планшете)
-коллажирование
-реставрация фото
-художественная свадебная арт обработка
-цветокоррекция фотографий
-Фотомонтаж
-Кадрирование
-Тонирование
-Обтравка фото
- и прочие манипуляции с фото)
рекламный диджитл арт (добавление тематики рекламируемого продукта, текста)
художественная свадебная Арт обработка
Сотрудничество с свадебными фотографами.
прайс по услугам-уточняйте в лс.
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условия сотрудничества:
-Обсуждение тематики , грамотное тз.
-Внесение предоплаты 50% либо 100 % (карта Сбербанка), QIWI кошелек
-Обработка в оговоренные сроки
-Оставшаяся часть оплаты
-Передача завершенных материалов
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С радостью отвечу на все интересующие вопросы!
https://vk.com/anik_photo портфолио
С уважением, фотохудожник Anik.
Портфолио
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