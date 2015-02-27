Алена, очень добросовестный и ответственный работник. Очень удобно с ней было работать. Владеет всевозможными средствами связи, работали, как будто находились в одном кабинете. Всю работу выполнила на все 100%, всё по техническому заданию и даже более, чем требовалось и качественнее чем предполагалось. Вопросы решались совместно очень быстро и оперативно. Исправления вносились молниеносно. Очень рад, что из множества претендентов на выполнение очень срочного задания, коих было не мало, работу поручил именно ей!