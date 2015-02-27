Anik23

Алена Anik23

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
фотохудожник

Доброго времени суток!

Меня зовут Алена, я ретушер.

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Я предлагаю следующие услуги:

-ретушь фотографий 

-эксклюзивная Digital art обработка  

-поп арт лайт 

-поп арт ( нарисованный вручную на планшете) 

-коллажирование

-реставрация фото 

-художественная свадебная арт обработка 

-цветокоррекция фотографий 

-Фотомонтаж

-Кадрирование

-Тонирование

-Обтравка фото 

- и прочие манипуляции с фото)

рекламный диджитл арт (добавление тематики рекламируемого продукта, текста)

художественная свадебная Арт обработка 

Сотрудничество с свадебными фотографами. 

 прайс по услугам-уточняйте в лс.

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условия сотрудничества:

-Обсуждение тематики , грамотное тз.

-Внесение предоплаты 50% либо 100 % (карта Сбербанка), QIWI  кошелек

-Обработка в оговоренные сроки

-Оставшаяся часть оплаты

-Передача завершенных материалов

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С радостью отвечу на все интересующие вопросы!

https://vk.com/anik_photo портфолио

[email protected]

С уважением, фотохудожник Anik.

Портфолио

Отзывы заказчиков

alexey_petrovich
Алексей 
43 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$21
10 баллов
10 лет назад
Нужно семейное фото, состоящее из основного фото и дополнительных фото
Отличное выполнение заказа. Мне и думать ничего не нужно было. Все сделали за меня.
понравилось работать с Вами. В дальнейшем буду рада сотрудничеству.
Ответный отзыв
ysokollist
Юрий 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Визуализация объекта, работа с фотошопом
Алена, очень добросовестный и ответственный работник. Очень удобно с ней было работать. Владеет всевозможными средствами связи, работали, как будто находились в одном кабинете. Всю работу выполнила на все 100%, всё по техническому заданию и даже более, чем требовалось и качественнее чем предполагалось. Вопросы решались совместно очень быстро и оперативно. Исправления вносились молниеносно. Очень рад, что из множества претендентов на выполнение очень срочного задания, коих было не мало, работу поручил именно ей!
Четко поставленное ТЗ, что было не понятно, позвонили, объяснили. Правки вносили сразу, без отрыва от производства. Сработали довольно нормальный по размеру проект очень быстро. Было очень приятно работать, спасибо.
Ответный отзыв
Обработка фотографий
2 отзыва
$5/час
от $10от 5 часов
нет рейтинга
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нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга