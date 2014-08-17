Качественно и с душой)
Веб-дизайн:
- разработка дизайна шапок;
- разработка дизайна баннеров (изображений для слайдеров);
- разработка дизайна иконок;
- разработка других элементов дизайна сайта.
Стоимость:
Шапка - от 500 руб.;
Баннер - от 300 руб. за 1 изображение;
Иконка - от 100 руб. за 1шт.
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
9 лет назад
Все сделали отлично. Спасибо.
Ответный отзыв
Спасибо за конструктивное сотрудничество.
$15
10 баллов
9 лет назад
Хороший специалист, все выполнила хорошо, а главное порадовал срок. Если что-то нужно переделывать, то сразу же вносила изменения
Ответный отзыв
Чёткая постановка задачи, своевременные правки, оплата в срок. Рекомендую)
Баннеры
1 отзыв
от $10
от 1 дня
нет рейтинга
Дизайн сайтов
1 отзыв
от $15
от 1 дня
нет рейтинга
Наружная реклама
нет отзывов
от $30
от 3 дней
нет рейтинга