Morgunova

Марина Morgunova

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
Качественно и с душой)

Веб-дизайн:

- разработка дизайна шапок;

- разработка дизайна баннеров (изображений для слайдеров);

- разработка дизайна иконок;

- разработка других элементов дизайна сайта.

Стоимость:

Шапка - от 500 руб.;

Баннер - от 300 руб. за 1 изображение;

Иконка - от 100 руб. за 1шт.

Дизайн сайта
Отзывы заказчиков
alexey_petrovich
Алексей 
41 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Нужно 2 продающих баннера (шапки) для сайта интернет магазина
Все сделали отлично. Спасибо.
Спасибо за конструктивное сотрудничество.
Ответный отзыв
AlexRoo
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Переделать шапку
Хороший специалист, все выполнила хорошо, а главное порадовал срок. Если что-то нужно переделывать, то сразу же вносила изменения
Чёткая постановка задачи, своевременные правки, оплата в срок. Рекомендую)
Ответный отзыв
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