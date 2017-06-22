Текст для Landing Page для CRM

Нужно написать 3 текста для цветочного интернет-магазина. Темы : букеты к 1 сентября, оформление сцены живыми цветами, оформление дня рождения живыми цветами. Количество символов без пробелов 2000-2200 знаков. [b]Ключевые слова к каждой из тем:[/b] Ключевые слова: заказать оформление сцены ...
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Необходимо написать текст для Landing Page в сфере торговли.
Есть макет Landing Page, надо для него написать блоки которые будут полностью отображать суть работы CRM системы.
CRM заточена под продажи, закупки, склад, финансы, клиентов, поставщиков и оформление приемки на ремонт.
Количество блоков должно быть такое в которых будет охвачен весь функционал.
Текст должен призывать к регистрации и пользованию.
Желателен опыт в данном направлении.
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