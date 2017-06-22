Текст для Landing Page для CRM

Необходимо написать текст для Landing Page в сфере торговли.

Есть макет Landing Page, надо для него написать блоки которые будут полностью отображать суть работы CRM системы.

CRM заточена под продажи, закупки, склад, финансы, клиентов, поставщиков и оформление приемки на ремонт.

Количество блоков должно быть такое в которых будет охвачен весь функционал.

Текст должен призывать к регистрации и пользованию.

Желателен опыт в данном направлении.