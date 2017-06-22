Требуется написание отзывов об алкогольной продукции на таких сайтах:

otzovik.com

otzovy.ru

otzyvy.pro

otzyv-pro.ru

irecommend.ru

ru.otzyv.com

uvoice.ru

rusotzyv.ru

otzyvov.net

spatrul.ru

trusted-catalog.ru

krasnoeibeloe.ru/

Алкоголь только конкретного производителя, я дам ассортимент по которому можно писать. Поскольку не ограничиваю в длине отзыва, то цена единая 10 рублей за 1 отзыв. можно написать их бесконечно много, так как продукции много и сайтов где писать так же.

Длина отзыва не принципиальна.

количество отзывов не ограничено. Сколько сделаете, за столько заплачу.