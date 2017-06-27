Написать текст для сайта про фундамент

$12
КопирайтингЗавершен14 заявок201 просмотр
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Нужно написать 5 небольших текстов про виды фундамента, объемом 1000-1500 знаков каждый:

1. Ленточный фундамент

2. Плитный фундамент

3. Из блоков ФБС

4. Свайный фундамент

5. Цокольный фундамент

Нужно меньше воды и больше конкретики: что это за фундамент, когда лучше его использовать и почему.

Инженер будет проверять работы на предмет реалистичности, поэтому пожалуйста беритесь те, кто дружит хоть немного с темой или способен ее понять)

Нечто подобное реализовано здесь:

http://фундаментыказань.рф/uslugi/stroitelstvo-fundamenta.php

http://фундаментказань.рф/

6 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
muravei11
Марина 
58 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
6 лет назад
$7
3 дня
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