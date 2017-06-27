Написать текст для сайта про фундамент

Нужно написать 5 небольших текстов про виды фундамента, объемом 1000-1500 знаков каждый:

1. Ленточный фундамент

2. Плитный фундамент

3. Из блоков ФБС

4. Свайный фундамент

5. Цокольный фундамент

Нужно меньше воды и больше конкретики: что это за фундамент, когда лучше его использовать и почему.

Инженер будет проверять работы на предмет реалистичности, поэтому пожалуйста беритесь те, кто дружит хоть немного с темой или способен ее понять)

Нечто подобное реализовано здесь:

http://фундаментыказань.рф/uslugi/stroitelstvo-fundamenta.php

http://фундаментказань.рф/