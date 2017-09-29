tsergey2008

Сергей tsergey2008

 
42 годаРоссия/Иркутск
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Вы не поверите, но это моя персональная страница

Я просто хороший парень, который ищет нужных людей для решения проблем, в которых я не сильно разбираюсь

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
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Отзывы фрилансеров
Anka_Georgiewna
Анна 
42 годаУкраина
6 лет в сервисе
Была
2 года назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Требуется написать текст по туризму и отдыху
Приятно работать с Сергеем. Задание поставлено предельно четко, всегда на связи и оперативно проводит оплату. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный копирайтер, который разбирается в теме и оперативно согласно плану пишет тексты. Обязательно сработаемся еще!
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maximentuss
Максим 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Требуется исправить по сайту несколько ошибок
затянулось время исполнения правок (на сайте оказались "подводные камни"), но Сергей терпеливо ждал, за что ему благодарность. Доволен сотрудничеством, желаю успехов в работе!
Рекомендую Максима по устранению неполадок на ворпрессе...отлично все сделал, буду и дальше с ним работать!
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yruzai
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
3 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Написать текст по теме Танзания - стоит ли ехать в путешествие ?
Могу порекомендовать Сергея, как отличного Заказчика. ТЗ составляются им четко и быстро, по возникающим вопросам он всегда готов подсказать. Оплата всегда в срок.
Отличный копирайтер, который справился с работой на твердую 5, для серьезных проектов рекомендую обращаться именно к Юлии.
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Grimnir69
Андрей 
51 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Написать текст по туризму
Сергей зарекомендовал себя, как грамотный, пунктуальный и адекватный Заказчик! Продолжаем сотрудничество! :0)
Отлично справился с работой и написал уникальный текст. Рекомендую к работе для длительного сотрудничества.
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zhenya_lysenko
Евгений 
25 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-2)
$120
10 баллов
7 лет назад
Требуется верстальщик и немного дизайнер
Всё ок
Хороший исполнитель
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