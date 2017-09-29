tsergey2008

Требуется сотрудник по поиску целевой аудитории для блога в инстаграм и рассылке исходящих сообщений.
Я просто хороший парень, который ищет нужных людей для решения проблем, в которых я не сильно разбираюсь
- Наполнение сайтов7 заявокЗакрыт2 года назад
Сергей, здравствуйте! Проведите пожалуйста мне бесплатный сео аудит по сайту travel-picture.ru. Посещаемость моего проекта стала падать еще в сентябре, и до сих пор падает, не понятно почему...в результате если потребуется более объемный анализ, то укажите ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Требуется копирайтер, который напишет статью о путешествии и достопримечательностях Оплата 50 рублей за 1000 символов без пробеловКопирайтинг13 заявокЗакрыт4 года назад
Итак, первая проблема Появилась проблема на Ворпрессе (версия 5.0) (насколько я помню проблема появилась после перехода сайта на протокол HTTPS) При написании текста в визуальном редакторе требуется иногда вставить скрипт, например вот такого вида: ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется настроить автопостинг спец предложений по авиабилетам и турам с подстановкой моей партнерской ссылки со страниц сайтов, где размещены спец предложения...сообщения должны выводиться красиво и структурировано, в одном посте 3-5 предложений....В день должно выходить 2 ...Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется человек, который будет привлекать клиентов ([b]живых (ЦЕЛЕВЫХ) людей[/b]! Боты и подписывающихся за деньги ради количества... НЕ ИНТЕРЕСУЕТ) Раскрутку проводить плавно и только рабочими принципами (Соц сети, контент маркетинг на vc.ru, spark.ru...). Прогон по каталогам не ...Контекстная реклама3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Требуется написать пару текстов по туристической тематике по ТЗ, все вопросы в личке...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется человек (КОПИРАЙТЕР, еще раз повторю - требуется Копирайтер!) для написания текстов высокой уникальности в сфере туризма, который разбирается в нюансах: [list][*] планирования поездки, [*]самостоятельного отдыха, [*]подбора туров, [*]выбора отелей, [*]знает как дать совет путешественникам и ...Завершен6 лет назад
Требуется написать бота поиска дешевых авиабилетов так, чтобы он автоматически постил о всех предложениях от авиакомпаний в канал без моего участия...Api данные имеются...Выслушаю ваши вопросы в личном сообщении...Веб-программирование11 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется человек для написания небольших SEO оптимизированных текстов на блог по туризму (примерно 2000-2500 символов), который будет искать выгодные предложения путевок с помощью сайтов и инструментов, публикуя по 2-5 продающих статей в день (Каждый текст ...Продающие тексты2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется исправить в основном код в стилях на Вордпрессе (хостинг timeweb), поправить блоки при масштабировании, проблемы с увлечением загрузки сайта... ну и другие проблемы...подробнее в личной переписке...Веб-программирование1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $3
Требуется написать текст по теме отдыха в Танзании с ценами, нюансами отдыха россиян. Стоимость текста 300 рублей, объем от 5 тыс. символов. Структура по усмотрению.Завершен6 лет назад
Требуется сделать приложение, полностью готовое к работе и запуску для пользователей на обеих платформах. Интересуют темы отелей, авиабилетов и путевок, дополнительные сервисы для туристов (погода, отельные карты, цены на проезд, маршруты...). Все конфигурации API можно ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт6 лет назад
написать текст по туризмуЗавершен6 лет назад
Требуется копирайтер с опытом путешествий, чтобы написать информационный текст по теме [b]туризма[/b]. Почему с опытом? Только такие люди могут глубоко проработать материал и знают о чем пишут. От вас требуется хорошо разбираться в теме, видеть нужную ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется копирайтер, еще раз повторю - копирайтер, с опытом работы для туристических проектов. Требуется написать текст по отдыху в заграничных направлениях, России. Грамотность, пунктуация, пунктуальность обязательны. Умение писать сео тексты по заданному ТЗ. Самое главное ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется администратор или программист для устранения проблемы с файлом htacess. делал бэкап - не помогло, требуется вмешательство программиста...возможно проблема в новой версии апачейВеб-программирование10 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется написать информационный текст по туризму, оплата за 1000 символов 40 рублей без пробелов. Самым главным преимуществом будет не прибыль за набранный текст, а стремление человека к путешествиям. Текст пишется под определенное количество слов, которое ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется программист со знание PHP для внедрения API на сайт В общих рамках: Требуется внедрить slackbot с сайта https://slack.com/ который ищет авиабилеты. От вас требуется сделать так, чтобы автоматически все найденные предложения публиковались на сайте и в ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется рекламщик с подтвержденным опытом (в сфере туризма) продвижения продаж туров в Индию, Вьетнам, ОАЭ, Пхукет через Яндекс директ. В общем, требуется человек, который составит компанию основываясь на нестандартных подходах, так как стандартные правила уже ...Контекстная реклама12 заявокЗакрыт7 лет назад