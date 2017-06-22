Ищу копирайтера для написания статей-историй. Тема: отношения

Ищу автора статей, который умеет создавать легкие и интересные для читателя истории. Минимальное сео (3-4 ключевых запроса на статью

4000-5000 знаков).

Кого ищу: Вы - практикующий копирайтер, знающий правила форматирования

статей, сервисы проверки материала на соответствие (уникальность,

водность), понимающий разницу между копирайтингом, копирайтом и

копипастом.

Не стоит писать во этой задаче: 1) если вы совсем новичок 2) если вы

любите выпадать из онлайн на неделю, неожиданно заболевать или уходить в

астрал 3) если ваша корона уже уперлась в потолок - средств для

спиливания не предоставляю!

При добавлении пишите по какому вы вопросу. Примеры ваших работ и краткий рассказ о себе обязательны!!!

Резюме, портфолио, рассказ о себе приветствуется.