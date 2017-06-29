Текстовое описание 3 моделей диванов

КопирайтингЗавершен11 заявок210 просмотров
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Добрый день!

Нужны хорошие, уникальные описания для 3 моделей, примеры описания дивана, который "устраивает":

Угловой диван «Манхэттен» станет элегантным дополнением для загородного дома, современной квартиры или офиса. Этот кожаный угловой диван может быть украшением большой квартиры-студии или просторной гостиной, прекрасно подойдет для оформления комнаты для переговоров в офисном центре. Внушительные габариты дивана требуют значительного пространства помещения, при этом позволяют разместить сразу несколько собеседников. Высокое качество используемых при изготовлении материалов обеспечивает необходимую мягкость изделия, которое послужит комфортным местом как для релаксации, так и для конструктивных переговоров.

Наиболее эффектно диван выглядит в исполнении из натуральной или искусственной кожи, но по желанию наших покупателей предлагается замша или другие материалы. Универсальный механизм раскладки создает большое спальное место, что особенно важно для больших семей, а также тех кто часто принимает гостей."

Проверка уникальности по Advego.

6 лет назад
bars_86
Ольга 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
helga_1985
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
6 лет назад
$5
2 дня
Однозначно рекомендую Ольгу, как хорошего исполнителя и приятного в общении человека. По ТЗ выполнены все условия, сроки соблюдены, правки внесены без проблем. Кроме того, Ольга всегда на связи, поэтому оперативность на высшем уровне! Благодарим за работу)
Ольга замечательный и приятный в общении заказчик, с которым легко можно прийти к компромиссу! Однозначно рекомендую сотрудничать с ней!
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