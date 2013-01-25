Добрый день! Нужны хорошие, уникальные описания для 3 моделей, примеры описания дивана, который "устраивает": Угловой диван «Манхэттен» станет элегантным дополнением для загородного дома, современной квартиры или офиса. Этот ...
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день! Нужны хорошие тексты для мебельного каталога. На 1 диван порядка 500-600 символов (всего 12-14 диванов) Если не сложно, предложите вариант текстовки на примере 1 дивана (фото во вложении), если заказчика устроит, закажем ...Копирайтинг13 заявокЗакрыт9 лет назад
Всем добрый день! Нужен логотип для мебельной площадки, также будет использоваться в печатной версии. На данный момент пользуемся вот этим лого. Каких-то четких представлений о новом лог нет, хотелось бы услышать предложения ...Логотипы и Знаки32 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно переписать описания 35 компаниям (производство мебели), до 100% уникальности. С добавлением ключевых слов (пример: в фабрику мягкой мебели: мягкая мебель, угловые диваны, прямые диваны) Описания во вложении + ссылки на их сайты. Жду предложений.Копирайтинг31 заявкаЗакрыт10 лет назад
Всем доброго дня! Необходимы уникальные тексты для клиентов с разными видами деятельности. На данный момент - клиент Центр Йоги. Нужно описание компании (500 символов) + описание 10-12 услуг (по 200-300 символов). От ...Копирайтинг32 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $50
Всем доброго дня! ТЗ во вложении, приветствуется объемность, яркие/сочные цвета! От Вас при желании 2-3 симпатичных доп.элемента!!!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Опять возвращаюсь к теме логотипа для детского журнала...наконец-то до этого дошли руки! Название ДЕТКИ73, пример надписи на картинке (вторая снизу). Нужные моменты: объемность букв, яркость, сочность, ассоциация с детьми (возможно использование доп.элементов, кроме ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Нужно нарисовать логотип (как в файле), от себя можно добавить 2-3 элемента, может ромашку поставить за цифрами или еще что-то. Шрифт подобрать толстенький, цвета яркие, неоновые. ...Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
ТЗ примерное: 1. Обложка каталога 2. Макет содержания (1 страница) 3. Макет шаблонной полосы (2 страницы) Вариант исполнения IndesignВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен12 лет назад