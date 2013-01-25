bars_86

Ольга bars_86

 
39 лет
12 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Текстовое описание 3 моделей диванов

    Добрый день! Нужны хорошие, уникальные описания для 3 моделей, примеры описания дивана, который "устраивает": Угловой диван «Манхэттен» станет элегантным дополнением для загородного дома, современной квартиры или офиса. Этот ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Тексты для мебельного каталога

    Добрый день! Нужны хорошие тексты для мебельного каталога. На 1 диван порядка 500-600 символов (всего 12-14 диванов) Если не сложно, предложите вариант текстовки на примере 1 дивана (фото во вложении), если заказчика устроит, закажем ...

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Логотип для мебельного портала

    Всем добрый день! Нужен логотип для мебельной площадки, также будет использоваться в печатной версии. На данный момент пользуемся вот этим лого. Каких-то четких представлений о новом лог нет, хотелось бы услышать предложения ...

    Логотипы и Знаки32 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Описания компаний переработать до 100% уникальности

    $30

    Нужно переписать описания 35 компаниям (производство мебели), до 100% уникальности. С добавлением ключевых слов (пример: в фабрику мягкой мебели: мягкая мебель, угловые диваны, прямые диваны) Описания во вложении + ссылки на их сайты. Жду предложений.

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Уникальные тексты для торговой площадки

    Всем доброго дня! Необходимы уникальные тексты для клиентов с разными видами деятельности. На данный момент - клиент Центр Йоги. Нужно описание компании (500 символов) + описание 10-12 услуг (по 200-300 символов). От ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Лого для детского журнала

    Добрый день! Опять возвращаюсь к теме логотипа для детского журнала...наконец-то до этого дошли руки! Название ДЕТКИ73, пример надписи на картинке (вторая снизу). Нужные моменты: объемность букв, яркость, сочность, ассоциация с детьми (возможно использование доп.элементов, кроме ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Лого для детского проекта

    Добрый день! Нужно нарисовать логотип (как в файле), от себя можно добавить 2-3 элемента, может ромашку поставить за цифрами или еще что-то. Шрифт подобрать толстенький, цвета яркие, неоновые. ...

    Логотипы и Знаки38 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мебельный каталог

    $50

    ТЗ примерное: 1. Обложка каталога 2. Макет содержания (1 страница) 3. Макет шаблонной полосы (2 страницы) Вариант исполнения Indesign

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

helga_1985
39 лет
12 лет в сервисе
Была
год назад
$5
10 баллов
8 лет назад
Текстовое описание 3 моделей диванов
Ольга замечательный и приятный в общении заказчик, с которым легко можно прийти к компромиссу! Однозначно рекомендую сотрудничать с ней!
Однозначно рекомендую Ольгу, как хорошего исполнителя и приятного в общении человека. По ТЗ выполнены все условия, сроки соблюдены, правки внесены без проблем. Кроме того, Ольга всегда на связи, поэтому оперативность на высшем уровне! Благодарим за работу)
Ответный отзыв
DUBINA
Сергей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для детской площадки
Хороший заказчик, рекомендую.
Всё сделано согласно ТЗ, в сроках - достаточно оперативно.
Ответный отзыв
Olchytay
Ольга 
55 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Лого для детского журнала
Благодарю за интересный заказ и приятное сотрудничество!)
Отличная работа! Учтены все требования) Если нужно красиво, качественно, то Вам к Ольге)
Ответный отзыв
mizeri07
38 лет
14 лет в сервисе
Была
8 лет назад
63 отзыва
$50
10 баллов
12 лет назад
Мебельный каталог
Ольга хороший заказчик и приятный в общении человек. Очень доволена сотрудничеством! Интересный проект, чёткое ТЗ и своевременная оплата. Рекомендую!)
Отличная работа!) Катя моментально уловила идею проекта и грамотно воплотила ее в графику) Всё качественно, абсолютно никаких замечаний! У Кати превосходное чувство стиля) Сотрудничество с этим дизайнером очень понравилось) Рекомендую!
Ответный отзыв