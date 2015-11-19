Логотип для мебельного портала

Тематика про технику. Портал в котором можно продавать, обменивать,искать и/или предлагать услугу по ремонту бытовой техники (фенов, утюгов, пылесосов, стиралок, холодильников, запчастей к ним и т.д.
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Всем добрый день!
Нужен логотип для мебельной площадки, также будет использоваться в печатной версии. На данный момент пользуемся вот этим лого. Каких-то четких представлений о новом лог нет, хотелось бы услышать предложения от Вас) На портале размещены фабрики России, торгующие оптом. Жду предложений по цене)
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