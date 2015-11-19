Логотип для мебельного портала

Всем добрый день!

Нужен логотип для мебельной площадки, также будет использоваться в печатной версии. На данный момент пользуемся вот этим лого. Каких-то четких представлений о новом лог нет, хотелось бы услышать предложения от Вас) На портале размещены фабрики России, торгующие оптом. Жду предложений по цене)