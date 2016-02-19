Переделать иконки и логотипы

Логотипы и ЗнакиЗавершен21 заявка282 просмотра
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Есть набор иконок (в PSD) и логотипов в jpeg формате, нужно иконки сделать под стилистику сайта и логотипы так же....

8 лет назад
Ruslan203
Руслан 
42 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
st_Epris
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
24 дня назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделал как надо!
Оплата своевременная, приятный в общении. Все гуд, рекомендую.
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