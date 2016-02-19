Переделать иконки и логотипы

ТЗ и подробное описание компании [u]в прикрепленных[/u]. [b]Конкурс в самом разгаре. Ждем новых работ![/b] С нас: оплата, крутой отзыв, письменная рекомендация, дальнейшие заказы. С вас: крутой логотип. Оплата: WMZ. Срок: до [s]30.11.15.[/s] - [b]Продлен до 07.12.15[/b]. Вопросы в ЛС либо Skype. ТЗ ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть набор иконок (в PSD) и логотипов в jpeg формате, нужно иконки сделать под стилистику сайта и логотипы так же....
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