Лого - Artwell™ - Производитель Корпусной Мебели

Есть два почти одинаковых логотипа в Кореле. Но хочется что-то среднее. Также нужно создать в кореле второй точно такой же логотип, но с другим текстом, то есть текст просто поменять. Пожалуйста, ваши предложения. UPD: Мы оценили ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ и подробное описание компании в прикрепленных.
Конкурс в самом разгаре. Ждем новых работ!
С нас: оплата, крутой отзыв, письменная рекомендация, дальнейшие заказы.
С вас: крутой логотип.
Оплата: WMZ.
Срок: до
30.11.15. - Продлен до 07.12.15.
Вопросы в ЛС либо Skype.
ТЗ (зеркало) - http://joxi.ru/J2bEMgh4xvPem6?d=1
- Похожие заказы
- $5Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $10
Если логотип автомобильного сайта, нужно его доработать. Векторную версию предоставлю исполнителю. Сейчас не нравится нижняя часть где написан адрес сайта, нужно ее как то изменить. И доработать машинку, добавить какие нибудь небольшие элементы или что ...Логотипы и Знаки2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Есть фотография вывески. Нужно с нее отрисовать логотип в векторе.Завершен8 лет назад
- $10
Добрый день! Не предирчивый заказчик мечтает вознаградить исполнителя скромным заработком в 10 долларов. Нужен лого сайта http://xoneshop.ru/ цифровая продажа игр. BG фон меняется просьба не уделять на него акцент. В прикрепленных файлах есть лого который бы нас устроил, но ...Завершен8 лет назад
- $100
Уважаемые фрилансеры, 23.11 конкурс приостановлен, новые работы не принимаются. В данный момент все работы оцениваются, в ближайшее время будет назначен победитель. Название - bonbon. Эмблема - конфета. Регистр, шрифт написания не определён. Распространение одежды этого бренда предполагается ...Завершен8 лет назад
- $100
Название - bonbon. Эмблема - конфета. Регистр, шрифт написания не определён. Распространение одежды этого бренда предполагается с помощью социальных сетей. Логотип должен подходить для использования на бирке или иметь реализацию для такого рода использования. Бирки будут монохромные и цветные ...Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Нужен логотип для вывода на строительный рынок нового товара. Это лист типа гипсокартона или ацеитового листа. Предназначен для отделки зданий (декоротивный) и для возведения стен (технический). Главные его особенности: он гнется, огнеупорный ивлагостойкий. Гнется и ...Логотипы и Знаки28 заявокЗакрыт8 лет назад
Соотношение сторон рисунка - 1:1 (квадрат). Фон - прозрачный (альфа-канал) P.S. Просто надо картинку на сайт, "взять" что-то из интернета не интересно в этот раз.Завершен8 лет назад
- $25
Нужно разработать логотип только из букв IPIPЛоготипы и Знаки16 заявокЗакрыт8 лет назад