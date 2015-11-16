Логотип или клипарт: лев-сантехник

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок189 просмотров
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Соотношение сторон рисунка - 1:1 (квадрат).

Фон - прозрачный (альфа-канал)

P.S. Просто надо картинку на сайт, "взять" что-то из интернета не интересно в этот раз.

8 лет назад
volodyal
56 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$33
1 день
Це моє перше замовлення тут. І приємно що без психологічних травм. :) Терміни не цікавили. Хоча й здивували. Це було менше 1-го дня. Решта все в зірочках. Поставив по 5 шт. :)
Было приятно работать с Владимиром! своевременная оплата, грамотное тех задание, всегда на связи. Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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