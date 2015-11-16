Логотип или клипарт: лев-сантехник

Требуется разработать логотип для компании Оптомаркет.ру компания занимается оптовыми продажами следующих товаров: Электроника из Китая, Англии и Европы Ткани из Китая, Индии Оптовая продажа пошивочной одежды, Беларусь и Швейцария и т.д. Сайт: optomarket.ru и компанию писать на английском языке OPTOMARKET Работы свои ...
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Соотношение сторон рисунка - 1:1 (квадрат).
Фон - прозрачный (альфа-канал)
P.S. Просто надо картинку на сайт, "взять" что-то из интернета не интересно в этот раз.
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