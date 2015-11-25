Разработка логотипа для сайта

Всем привет! я занимаюсь изготовлением фигурок персонажей из компьютерных игр. Уже был конкурс на имя, теперь у мастерской есть название - 3dius пришло время делать логотип никаких идей как это может выглядеть нет. Соответственно пожеланий тоже, возможно появится в ...
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Требуется разработать логотип для компании Оптомаркет.ру
компания занимается оптовыми продажами следующих товаров:
Электроника из Китая, Англии и Европы
Ткани из Китая, Индии
Оптовая продажа пошивочной одежды, Беларусь и Швейцария
и т.д.
Сайт: optomarket.ru и компанию писать на английском языке OPTOMARKET
Работы свои сразу демонстрировать на макете сайта!
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