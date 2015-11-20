Разработка логотипа для X-bet MAGNET (бренд магнитов)

# 1 — $ 50 # 2 — $ 20

Привет!

Согласно правилам, в конце данного конкурса мы огласим сразу двух победителей, которые займут первое и второе место с оплатой 50$ и 20$ соответственно!

Для участия, вам необходимо разработать логотип для компании под названием X-bet MAGNET. Под этим брендом реализуются магниты, которые используются в повседневной жизни, в различных сферах, а также для хобби.

Мы ожидаем, что логотип, который мы выберем будет олицетворять в себе надежность, оригинальность, креативность.

ВАЖНО: рынок, на котором реализуются товары - США.

Более конструктивную информацию вы найдете в ТЗ по ссылке: https://docs.google.com/document/d/1SoL-pA6NltB2gXNe2ymEKbWIc8mwWYiZp_JcdxEtohY/pub