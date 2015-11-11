Логотип для фирмы по продаже рольставен и ворот.

Информация от заказчика скудная: "Не знаю, что хочу там". Логотип в основном нужен для сайта (7vorot.ru), поэтому, скорее горизонтальный, пропорция в классике (3 к 1). Без мелких деталей. Цветной, но чтобы приемлемо можно было превратить в монохромный. (желательно, чтобы узнавался и в favicon-размере)

В связи с тем, что мне ещё предстоит показывать варианты заказчику, прежде, чем определяться с исполнителем, если не готовы предоставить эскизы заранее - проходите мимо! Портфолио рассматривать клиент не будет, а мне без толку их смотреть.