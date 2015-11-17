Создание логотипа для компании

Логотипы и ЗнакиЗавершен36 заявок369 просмотров
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Тема проекта:

"Создание логотипа для компании"

Название компании:

"Воск Групп" иностранное название "Wax Group".

Деятельность компании:

Компания занимается:

- основная деятельность производство вощины, примерное описание товара указано в Википедии: (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0)

- второстепенная деятельность: разведение пчел, продажа сопутствующих товаров, продажа меда.

Требуется разработать логотип для данной компании.

8 лет назад
moiseyvartem
41 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$22
1 день
Супер быстро!!! Несколько часов на выполнение работы, я не ожидал такой скорости! Минимум слов - максимум результат! Я выражаю огромную благодарность Вам, Владимир, за четко слаженную работу!Большое спасибо, я увидел то, что мне требовалось!
Спасибо за сотрудничество, было приятно работать и общаться, с оплатой тоже нет проблем. Одним словом всё отлично!
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