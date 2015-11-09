Сделать логотип в вектор

Добрый день.

Нужно прикрепленный логотип сделать в вектор срочно. По времени 1-2 часа. По оплате 5 долларов. В комментариях сразу напишите, пожалуйста, срок и несколько примеров ваших логотипов, которые вы делали в векторе.

Логотип, который нужно сделать в векторе, прикрепил внизу. Нужно сделать точь-в-точь.