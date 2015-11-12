Логотип для инфо сайта

$15
Логотипы и ЗнакиЗавершен6 заявок661 просмотр
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#1$15

Нужен логотип (в векторе svg) подходящий к дизайну сайта и фавикон (в пнг формате). Вот дизайн сайта со старым логотипом http://clip2net.com/s/3q0Yvfg псд прикрепил.

Что нужно отобразить:

1. Протекцию вверх, рост вверх, стремление вверх, т.е. на лого должно быть что-то, что растет или стремится вверх

2. Надпись: Причины, последствия, лечение

3. Цвета для логотипа: #99c45a  #99c45a можно подкорректировать, на Ваше усмотрение

Жду Ваши работы, если лого очень понравится, закажу еще 2 лого сразу по вашей цене.

8 лет назад
swblade
Роман 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва
Победитель конкурса
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
#1
Отличный дизайнер, предоставил столько вариантов, даже больше чем надо.
Роман отличный заказчик и хороший человек. Рекомендую.
Заявки фрилансеров
mikeqiq1
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
#1
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