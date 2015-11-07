Логотип для лендинга

Доброго дня! У нас есть логотип в векторе. его нужно сделать в 3D объемным. Просто немного "вытянуть"по оси Y, подобрать материалы (2 шт), освещение. Нужно будет пара тройка ракурсов. Без фона. и пока без анимации. Ждем предложений. логотип и подробности ...