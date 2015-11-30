Сделать лого из 2d в 3d.

Логотипы и ЗнакиЗавершен25 заявок348 просмотров
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Доброго дня!

У нас есть логотип в векторе. его нужно сделать в 3D объемным. Просто немного "вытянуть"по оси Y, подобрать материалы (2 шт), освещение. Нужно будет пара тройка ракурсов.

Без фона.

и пока без анимации.

Ждем предложений.

логотип и подробности вышлю по запросу.

8 лет назад
Nastasi2010
Анастасия 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
sasha3ks
Аров 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 отзывов
8 лет назад
$5
1 день
Спасибо! супербыстро и суперпрофессионально!
Приятно было с Анастасией работать, рекомендую.
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