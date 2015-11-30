Сделать лого из 2d в 3d.

Доброго дня!

У нас есть логотип в векторе. его нужно сделать в 3D объемным. Просто немного "вытянуть"по оси Y, подобрать материалы (2 шт), освещение. Нужно будет пара тройка ракурсов.

Без фона.

и пока без анимации.

Ждем предложений.

логотип и подробности вышлю по запросу.