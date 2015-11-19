Логотип и айдентика для охранного агентства

Нарисовал победный вариант в конкурсе, оформил всю требуемую по проекту айдентику, внес правки и доработки. Замечательный дизайнер и исполнитель, желаю трудиться в таком же ключе, и участвовать в конкурсах, моих и не только! Удачи!