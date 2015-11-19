Логотип и айдентика для охранного агентства

$100
Логотипы и ЗнакиЗавершен16 заявок890 просмотров
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#1$100

Для частного охранного агентства нужен логотип и варианты фирстиля на его основе.

Все подробности в прикрепленном

8 лет назад
maksim-nb
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 часа назад
Победитель конкурса
gudeev
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
Нарисовал победный вариант в конкурсе, оформил всю требуемую по проекту айдентику, внес правки и доработки. Замечательный дизайнер и исполнитель, желаю трудиться в таком же ключе, и участвовать в конкурсах, моих и не только! Удачи!
+100000000000000000 :)
Заявки фрилансеров
gudeev
53 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
#1
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