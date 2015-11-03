Требуется создать логотип и фирменный стиль новой компании по производству строительного материала "арболит". Подробное описание постарался изложить в прикрепленном брифе! Если есть вопросы, пишите, постараюсь ответить. Конкурс продлится 10 дней. С победителем конкурса возможно дальнейшее взаимодействие по ...
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требуется изготовить логотип косметологической клиники "Центр профессионального омоложения Лейлы Роз"
Техзадание предоставлю исполнителю. Прошу откликнуться только тех, кто имеет опыт по изготовлению логотипов в индустрии красоты
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