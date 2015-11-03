Требуется изготовить логотип косметологической клиники

На связь не выходит, денег не заплатил, все варианты, а их было более чем 10, не подошли. Заказчик не принимает никакого креатива, пишет отзыв безграмотно. Нарисовал какое-то убожество в Word и не принимает никаких вариантов кроме него. Всю информацию приходилось вынимать "клещами". Это при том, что ни один заказчик о моих работах плохо не отозвался. Позор! Таких "горе-заказчиков" на этом сервисе быть не должно. Любой труд должен быть оплачен, если что-то не устраивает - надо объяснять конкретно что, а не "давайте вот этот вариант еще покрутим" (и показывать то самое убожество) и пропадаем на неделю, а через месяц пишем отрицательный отзыв. Видите ли у него специалист по фэн-шую так рекомендовал! Удачи вам с вашим фэн-шуем!