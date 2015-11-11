Логотип по эскизам заказчика

$8
Логотипы и ЗнакиЗавершен19 заявок251 просмотр
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Добрый день. 

Требуется отрисовать два варианта логотипа по эскизам заказчика (с острым углом и скругленным) 

Эскизы во вложении. 

Срок выполнения: к 11:00 05.11.2015 

Оплата: 50% – после показа работы, 50% – после выполнения правок и передачи файла в psd.

8 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
MD15
37 летБеларусь
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$8
1 день
Спасибо за оперативную и качественную работу! Рекомендую к сотрудничеству
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