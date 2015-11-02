Необходимо нарисовать логотип по мотивам картинок

Логотипы и ЗнакиЗакрыт27 заявок219 просмотров
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Для интернет проекта необходимо нарисовать логотип anavoucher. Можно обыгать букву А таким образом как представлено на картинках.

8 лет назад
VadimkKa
Вадим 
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
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