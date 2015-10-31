Создание логотипа для вышивки на шапке

Нужна разработка логотипа. Будет использоваться на сайте и на вывеске. Название для будущей парикмахерской: [u][b]EGO[/b][/u]. [b]Требования к логотипу:[/b] [list=1][*]Соответствие тематике: парикмахерская. [*]Без перегруженности по цветам: не нужно использовать много разных цветов. [*]Без перегрузки по мелким элементам (т.к. вывеска скорее всего будет обьемная, ...
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Доброго времени суток!
Нам нужен логотип (графический, либо шрифтовой) для вышивки на шапке. Логотип должен содержать следующие надписи: Нерюнгри,либо на английском Neryungri. (дополнительно можно использовать Республика Саха (Якутия), Republic of Sakha Yakutia, 1975 (год основания города), Южные ворота Якутии, либо что-то из Вашей фантазии. Желательна привязка к городу, возможно стилизованные элементы герба города Нерюнгри (*в приложении), ассоциации с городом: Белаз, уголь, хариус, якутские столбы. Но можно и без этих элементов, допустим красиво, стильно и оригинально оформленная надпись в стиле Леттеринг. Главное пожелание: стильно, молодёжно, современно. В связи с тем,что это будет вышивка, не желательно содержание мелких элементов и тонких линий.
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