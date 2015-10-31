Разработка логотипа

Здравствуйте. Делаю новый дизайн для сайта - http://new.vkupone.ru/ (старый vkupone.ru). Нужно сделать логотип. Логотип нужен простой, но качественный. Нужно что то придумать) Что бы был текст ВКУПОНЕ.РУ и может какой значок купона, скидки, или значок чего ...