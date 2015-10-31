Разработка логотипа

Логотипы и ЗнакиЗакрыт33 заявки200 просмотров
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Необходима разработка логотипа для компании в сфере молодежного туризма. Ключевые слова: туризм, велотур, байдарка, пеший маршрут, река, лес.  Указывайте сроки и ориентировочную стоимость работы, ссылку на портфолио.

8 лет назад
RocketJack
Федор 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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