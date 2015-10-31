Нужно разработать логотип для интернет-магазина, продающего аксессуары для школьных выпускных вечеров и последних звонков [b]Школа-Гудбай! [/b](знаки препинания не утверждены, можно предложить свои варианты). Основное направление магазина - печать именных выпускных лент. В дополнение к лентам продаются ...
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Необходима разработка логотипа для компании в сфере молодежного туризма. Ключевые слова: туризм, велотур, байдарка, пеший маршрут, река, лес. Указывайте сроки и ориентировочную стоимость работы, ссылку на портфолио.
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