Переделать одно слово в логотипе. Работы на 1 час

$500
Логотипы и ЗнакиЗакрыт34 заявки561 просмотр
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Задача: заменить одно слово "автокресел" на "колясок"

В итоге вместо: "супермаркет детских автокресел торговая сеть" должно получиться: "супермаркет детских колясок торговая сеть". Важно сохранить стиль текста - чтобы слово "колясок" было по стилю и шрифту таким же, как слово "кресел".

Бюджет: 500 рублей.

8 лет назад
autoyurist
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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