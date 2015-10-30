Переделать одно слово в логотипе. Работы на 1 час

Здравствуйте. Делаю новый дизайн для сайта - http://new.vkupone.ru/ (старый vkupone.ru). Нужно сделать логотип. Логотип нужен простой, но качественный. Нужно что то придумать) Что бы был текст ВКУПОНЕ.РУ и может какой значок купона, скидки, или значок чего ...
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Задача: заменить одно слово "автокресел" на "колясок"
В итоге вместо: "супермаркет детских автокресел торговая сеть" должно получиться: "супермаркет детских колясок торговая сеть". Важно сохранить стиль текста - чтобы слово "колясок" было по стилю и шрифту таким же, как слово "кресел".
Бюджет: 500 рублей.
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