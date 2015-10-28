Изменить название в логотипе

Логотипы и ЗнакиЗакрыт21 заявка177 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно изменить название сайта в логотипе (исходник есть в psd)

8 лет назад
prosrm
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад