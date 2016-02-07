Логотип для хлебозавода

$70
Логотипы и ЗнакиЗавершен17 заявок1469 просмотров
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#1$50
#2$20

Добрый день. 

Необходим логотип для завода по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий. 

Название для использования в логотипе - Білогірський хлібзавод ТОВ "Украина 2001"

Основные пожелания:

 - ищем оригинальное стилистические решение

 - создание знака (символа) в сочетании со шрифтовым оформлением

 - БЕЗ использования изображений хлеба или колосков (банально)

 - возможно использование слогана "Від зернини до хлібини" или "Все починається з малого"

 - возможно использование не полного названия, а лишь "Білогірский" или "Білогірский хліб"

 - возможно незначительное использование стиля логотипа основного предприятия "Украина 2001" - www.ukraine-2001.net

 - предпочтительно использование рукописных шрифтов

 - возможно создание знака в виде герба или абстрактного символа

 - руководителю нравится образ детей с хлебом, как знак надежности и экологичности продукции, возможно использовать как идею для лого

8 лет назад
rapunzzelle
42 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Победитель конкурса
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
#1
Все хорошо.
Замечательный заказчик. Анна всегда на связи, приятна в общении. Ставит задачу четко и конкретно, оплата проводится в срок. Было приятно сотрудничать. Всем рекомендую.
Заявки фрилансеров
alittlecrazy666
Богдан 
29 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
#1
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