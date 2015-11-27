Логотип с не совсем обычной идеей

Добрый день! Рисуем фавикон. Стандартные размеры, 16х16. Ещё условие: по краям прозрачный фон. Да, через сайты лучше не делать - перепробовано. Можно убрать шарф у собачки. Совпадение 100% с лого не обязательно, главное голова собачки и красная новогодняя шапка. Если результат превзойдет все ожидания ...