Логотип для сайта

Логотипы и ЗнакиЗакрыт29 заявок248 просмотров
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Необходим логотип для сайта mr-sam.ru соответствующий тематике. Дизайн сайта будет другой. Можно придумать персонаж mr-sam.

Логотип для сайта
8 лет назад
rus_lanks
Руслан 
40 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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