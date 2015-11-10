Создать логотип компании

Очень доволен работой, вместо оговоренных 3 вариантов лого, прислал 6 на выбор. При этом все оригинальные и интересные, я еще долго думал на чем остановиться. Никаких нареканий по срокам или общению, все оперативно и культурно. Рекомендовал Виктора друзьям и двое сразу заинтересовались. В общем Виктор подтвердил, что не зря находится в самом топе проекта.