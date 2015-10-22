Разработка логотипа компании

$60
Логотипы и ЗнакиЗавершен4 заявки635 просмотров
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#1$60

Добрый день. Сроки 4-6 дней.

 подробно в прикрепленном файле

Нравится обьем.

СРОЧНО- есть направление в котором нужно двигаться. При общей абстрактности логотипа нужно передать общую стилистику архитектурных решений 

Конкурс может быть завершен досрочно!

завтра может быть определен победитель.

8 лет назад
sprite3d
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
Победитель конкурса
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
#1
Вячеслав очередной раз показал, как он умеет четко попадать в цель своей идеей! спасибо!
Очередной раз убедился в деловых качествах Константина! Оплата моментальная, задача поставлена четко, никаких проволочек! Конечно же 1000 раз рекомендую, супер заказчик! Удачи в делах!
Заявки фрилансеров
093
48 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
25 дней назад
8 лет назад
#1
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