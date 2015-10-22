Разработка логотипа компании

Нужен логотип для нашей фирмы. Тематика у нас следующая: сыр, молоко, масло и все такое в этом роде. Нужно что то в этом стиле; https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491a1/GPh_hECe0Hg.jpg https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491b5/6YdJGneExO8.jpg https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491ab/Yhm7e6sDYDo.jpg Кто может придумать что то интересное?