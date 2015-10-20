Дизайн логотипа агентства медиа маркетинга MediaPUMP

Агентство медиа маркетинга MediaPUMP занимается полным циклом медиа продвижения - от съемки фотосессий и промо видео до продвижения медиа материалов онлайн.

Необходимо отрисовать логотив в стиле, который бы передал суть деятельности компании.

В двух исполнениях: в цвете и монохром.

При рассмотрении опираемся на ваше портфолио и во вторую очередь на стоимость.

Оплата по согласованию.