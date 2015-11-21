Логотип для Квеста в реальности

Логотипы и ЗнакиЗавершен11 заявок222 просмотра
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Необходим, красочный и креативный логотип для квеста в реальности.

Название: Паспарту

Дискриптор: Квесты в реальности в г.Пушкино

Логотип, должен быть без сложных форм, чтобы можно легко вырезать, либо выгрировать на поверхности без особых трудностей. Стилистика сайта psprt.ru

Предоплата возможна, только если количество положительных отзывов больше, чем у моего аккаунта, или Ваш Webmoney BL больше, чем у моего WMID. Спасибо за понимание.

8 лет назад
paytrend
Антон 
35 летЧехия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
DmitriyLB
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Все хорошо, спасибо!
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