Необходим, красочный и креативный логотип для квеста в реальности.

Название: Паспарту

Дискриптор: Квесты в реальности в г.Пушкино

Логотип, должен быть без сложных форм, чтобы можно легко вырезать, либо выгрировать на поверхности без особых трудностей. Стилистика сайта psprt.ru

Предоплата возможна, только если количество положительных отзывов больше, чем у моего аккаунта, или Ваш Webmoney BL больше, чем у моего WMID. Спасибо за понимание.