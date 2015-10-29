Необходимо разработать логотип

Владимир, первый ответил на мой проект, при этом предложив наименьшую цену из всех (Я выбрал несколько исполнителей)! Логотип был сделан быстро, учел мои пожелания и правки, Работой полностью доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендовал его своим знакомым! спасибо за работу!