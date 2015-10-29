Необходимо разработать логотип

Логотипы и ЗнакиЗавершен39 заявок354 просмотра
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Добрый день всем

Нужен логотип для Сайта. автомойки самообслуживания " Акварель"

примерные желаемые параметры

Логотип:

Палитра художника с кистью либо ввиде капли , вариации на эту тему

Цветовая гамма для дизайна:

белый фон, синие водный рисунок, добавочные элементы лимонно--черные, лимонные

8 лет назад
rusell2015
40 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранные исполнители
Nikiforov
27 летМолдова
9 лет в сервисе
Был
3 дня назад
8 лет назад
$20
3 дня
Владислав, разрабатывал мне логотип для компании Предоставил современный, интересный и стильный вариант, правда не было выбора из большого числа со сроками немного затянул, но в целом я доволен. Удачи , развития и творческого развития!
Отличный заказчик. Задача поставлена четко, всегда на связи. Однозначно рекомендую! Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$33
1 день
Владимир, первый ответил на мой проект, при этом предложив наименьшую цену из всех (Я выбрал несколько исполнителей)! Логотип был сделан быстро, учел мои пожелания и правки, Работой полностью доволен, надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Рекомендовал его своим знакомым! спасибо за работу!
С Русланом приятно иметь дело! грамотно поставлена задача, всегда на связи, с оплатой проблем нет. Сотрудничеством доволен!
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