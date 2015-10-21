Нарисовать логотип для веб студии. От вас жду примерную цену, условие оплаты , срок и обязательно портфолио с ЛОГОТИПАМИ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен логотип для нашей фирмы.
Тематика у нас следующая: сыр, молоко, масло и все такое в этом роде.
Нужно что то в этом стиле;
https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491a1/GPh_hECe0Hg.jpg
https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491b5/6YdJGneExO8.jpg
https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491ab/Yhm7e6sDYDo.jpg
Кто может придумать что то интересное?
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