Логотип.

Логотипы и ЗнакиЗавершен31 заявка255 просмотров
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Нужен логотип для нашей фирмы.

Тематика у нас следующая: сыр, молоко, масло и все такое в этом роде.

Нужно что то в этом стиле;

https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491a1/GPh_hECe0Hg.jpg

https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491b5/6YdJGneExO8.jpg

https://pp.vk.me/c623828/v623828844/491ab/Yhm7e6sDYDo.jpg

Кто может придумать что то интересное?

8 лет назад
stigma88
Шахваз 
30 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
tudiz
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
168 отзывов(-1)
8 лет назад
$44
1 день
Лучший в своем деле. Сделал все оперативно, качественно, со вкусом. Не каких претензий! Рекомендую и благодарю за выполненную работу.
Приятно было работать, всё отлично! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!
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